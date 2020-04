Eastar Jet inicia reestructuración organizacional y recorta plantilla

Photo : YONHAP News

Eastar Jet, aerolínea surcoreana de bajo coste, ha procedido a una reestructuración organizacional, tras suspender todos sus vuelos nacionales e internacionales a partir del 24 de marzo.Durante una reunión entre los sindicatos y la patronal de la empresa, los administradores de la aerolínea anunciaron que de ahora en adelante solo mantendrá en uso 13 aviones, tras dejar de operar 2, y próximamente 8 unidades más.En tanto, ha fijado el máximo de plantilla en 930 empleados, cifra que supone un recorte de casi el 45% de su personal.Previamente, el Gobierno surcoreano decidió ofrecer 300.000 millones de wones en préstamos a algunas aerolíneas nacionales de bajo coste para sanear sus finanzas. No obstante, Eastar Jet no pudo acceder a esa ayuda, pues será adquirido por otra competidora, la también aerolínea de bajo coste Jeju Air.Hasta la fecha, los empleados de Easter Jet solo han percibido el 40% del salario de febrero, mientras que a partir de abril toda la plantilla en activo fue sometida a un permiso no remunerado.