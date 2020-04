Moon pide agilizar la concesión de préstamos a pequeños comerciantes

Photo : YONHAP News

El presidente Moon se reunió el martes 6 con los representantes de las principales entidades financieras, para solicitar una ágil y activa concesión de préstamos a los pequeños comerciantes.En concreto, el mandatario enfatizó que las instituciones financieras pueden salvar a los empresarios, micro comerciantes y autónomos de la crítica situación desatada por el coronavirus.También agradeció la cooperación del sector financiero en la lucha contra la pandemia, explicando que sin su colaboración no habrían podido destinar 100 billones de wones en fondos de ayuda con carácter de urgencia.En ese contexto, solicitó agilizar la concesión de préstamos al pequeño comercio, y se comprometió a no sancionar a las entidades financieras en posibles errores durante ese procedimiento, siempre que no sean intencionados.Por último, Moon llamó a una proactiva cooperación del sector financiero, aludiendo a posibles medidas adicionales para combatir el virus.