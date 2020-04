Partidos apuestan por subisidio universal por COVID-19 de cara a las generales

Photo : YONHAP News

El subsidio de emergencia por COVID-19 ha surgido como uno los principales temas de debate de cara a las próximas elecciones generales.Una semana después de que el Gobierno anunciara estos subsidios, el partido gobernante The Minjoo anticipó una revisión total de la propuesta y ampliar los beneficiarios, a fin de que las ayudas no lleguen solo al 70% inferior de la pirámide de ingresos, sino a todos los ciudadanos surcoreanos.Explicó que el Estado debe proteger a todos los ciudadanos por igual, al margen de su nivel de ingreso, clase social o región a la que pertenezcan, alegando que un aumento de entre 3 y 4 billones de wones el presupuesto permitiría acometer dicho plan.Esta reformulación llega después de que el principal opositor Unidad Futura abogara abiertamente por un subsidio universal, exigiendo una entrega inmediata de 500.000 wones a cada ciudadano. Si bien previamente dicha formación calificó el subsidio universal de "medida populista", ahora ha revertido su postura y lo considera una ayuda de emergencia.Destacó que la medida requeriría ampliar en unos 25 billones de wones el presupuesto actual, y que las ayudas podrían llegar a los ciudadanos en menos de una semana si el presidente emite un decreto de urgencia.Por otra parte, el partido Minsaeng propone ofrecer subsidios de 500.000 wones per cápita, y luego recuperar parte de ese monto mediante impuestos a los ciudadanos con mayores ingresos; mientras que el partido Justicia aboga por dar una ayuda de 1 millón de wones por persona.En cambio, Ahn Cheol Soo, al frente del Partido del Pueblo, apuesta por una ayuda selectiva en base al nivel de ingreso y los daños sufridos por el coronavirus.