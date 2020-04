Corea logra éxito al tratar el COVID-19 con plasma

Photo : YONHAP News

Corea del Sur ha confirmado algunos casos de éxito al tratar el COVID-19 con plasma, método que ya fue usado para combatir otras patologías virales como el ébola, el SARS, el MERS y la gripe aviar. La terapia consiste en inyectar en personas con síntomas de coronavirus plasma de pacientes ya curados, pues dicha sustancia contiene anticuerpos contra el COVID-19.Así lo confirmó el equipo médico del Hospital Severance, después de tratar con éxito a un hombre mayor de setenta años y una mujer en sus sesenta, ambos en estado grave por neumonía derivada de COVID-19, así como síndrome de estrés respiratorio agudo. Ambos pacientes fueron tratados con plasma ("plasma convaleciente", según algunos medios) y esteroides.Según los doctores, ambos pacientes presentan mejoras y ya no necesitan usar respiradores artificiales, además de dar negativo a las pruebas de COVID-19. No obstante, afirman que los resultados de este método no deben ser sobrestimados, aunque puede ser una buena opción para algunos pacientes en estado grave.El problema, en todo caso, es obtener cantidades suficientes de plasma de personas ya recuperadas, al no haber un protocolo ni un marco institucional para recibir donaciones de esa sustancia por parte de pacientes ya dados de alta.