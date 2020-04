Corea mantiene el abastecimiento pese al cierre de fábricas en el exterior

Photo : YONHAP News

El titular de Industria, Comercio y Energía, Sung Yun Mo, explicó que el 27% de las fábricas surcoreanas en el exterior está paralizado debido al coronavirus, si bien destacó como positivo que la producción dentro del país se mantiene y no hay desequilibrios entre oferta y demanda.El ministro dio a conocer el miércoles 8 que en febrero hubo graves dificultades que bloquearon la cadena de valor al surgir el COVID-19 en China, pandemia que ya afecta a todo el mundo y lastra la economía de las principales naciones de Europa, América y Sudeste Asiático. No obstante, puntualizó que el sector nacional de materiales y maquinaria no sufre problemas de abastecimiento.En este contexto, comentó que las autoridades buscan, aprovechando la relativa estabilidad de las industrias surcoreanas, estrategias para convertir la actual crisis en oportunidad y aumentar las exportaciones. Así, en primer lugar enfatizó la inyección de 30 billones de wones para ampliar plazos de vencimiento de seguros y garantías de exportación, y el apoyo ofrecido a las empresas para mantener un nivel estable de liquidez.