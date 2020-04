Moon urge a desarrollar vacunas contra el COVID-19

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha expresado que, igual que Corea del Sur se ha convertido en un ejemplo a seguir por su diligencia al implementar proactivamente métodos de test de COVID-19, espera que el país pueda también desarrollar cuanto antes vacunas y medicamentos contra dicha enfermedad.El mandatario asistió el jueves 9 a una reunión sectorial mixta del ámbito industrial, académico investigador y médico-sanitario sobre coronavirus, donde recordó que no solo los coreanos, sino todos los habitantes del mundo, esperan urgentemente una respuesta farmacéutica para frenar la epidemia. Así, enfatizó que el desarrollo de vacunas y medicamentos para tratar el COVID-19 es una tarea ineludible en la lucha contra la pandemia.La intervención de Moon refleja su deseo de lograr significativos resultados en el tratamiento de esta nueva patología antes que otras naciones, no solo para que el país mantenga un rol de líder en la comunidad internacional, sino también para consolidar exitosamente un sistema de sanidad pública eficaz y propio de Corea.En esta línea, el presidente llamó a mantener una activa colaboración entre científicos, centros de investigación, empresas y hospitales, en una respuesta coordinada con el Ejecutivo.