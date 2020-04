Los asintomáticos en aislamiento domiciliario podrán votar en las generales

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano ha decidido autorizar el voto de aquellos ciudadanos en aislamiento domiciliario de cara a las generales del 15 de abril, cuando no presenten síntomas del coronavirus.Según una directriz gubernamental de cuarentena anunciada el domingo 12, aquellos con orden de permanecer en aislamiento domiciliario del 1 al 14 de abril y no tengan síntomas el día de la votación, podrán acudir a votar.Aunque no podrán usar el transporte público para acudir a los centros electorales, podrán ir a pie o en coche particular, siempre llevando mascarillas protectoras. Además, podrán ser acompañados por funcionarios sanitarios desde el lugar de aislamiento hasta los centros electorales para evitar que se desvíen de su ruta y entren en contacto con otras personas, o bien deberán informar fielmente de su itinerario a los funcionarios a cargo.Estos votantes podrán ir a votar después de las 5:20 pm, llegar a votar antes de las 6 pm y regresar a su lugar de aislamiento antes de las 7 pm.Hasta el 10 de abril, 56.800 personas permanecen en aislamiento domiciliario en todo el país.