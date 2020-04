La carrera electoral entra en su tramo final

Photo : YONHAP News

Con la carrera electoral en la recta final, los partidos intensifican sus campañas y el lunes 13, apenas a dos días de los comicios generales, se acercaron a los votantes para pedir su apoyo.En este clima, el oficialista The Minjoo organizó en Seúl una reunión conjunta con su partido satélite The Simin, exhortando al electorado a tomar "la decisión correcta". El jefe del comité de campaña de esa formación, Lee Nak Yon, viajó después a Gyeongsang del Norte para solicitar a los habitantes de la zona un voto por encima de los criterios regionalistas.El mayoritario opositor Unidad Futura, por su parte, decidió expulsar del partido a Cha Myung Jin, candidato para una de las circunscripciones de la ciudad de Bucheon en Gyeonggi, cuyas declaraciones fueron ferozmente criticadas por humillar y agredir verbalmente a los familiares de las víctimas de la tragedia del ferri Sewol. En tanto, Kim Jong In, que encabeza el comité de campaña de la formación, recorrió Chungcheong del Norte para advertir que con un Gobierno tan incapaz como el actual, será imposible superar la "pandemia económica" que se avecina.Otros líderes políticos, como Sohn Hak Kyu del Partido Minsaeng y Sim Sang Jung del Partido Justicia, visitaron respectivamente la región de Jeolla y la estatua de Chun Tae Il, icónico referente en la historia del movimiento laboral de Corea del Sur.