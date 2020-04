Moon Jae In pide medidas especiales de empleo ante el COVID-19

Photo : YONHAP News

El presidente de la nación Moon Jae In ha llamado a crear un paquete de medidas especiales al empeorar el desempleo por la pandemia del COVID-19.Durante una reunión con secretarios y asesores presidenciales mantenida el día 13, el mandatario urgió a adoptar medidas especiales para preservar el empleo en esta coyuntura de crisis, recordando que ya hay países que registran desempleo masivo. Así, señaló que el empleo es el sustento de la vida del pueblo y de la economía nacional.En particular, Moon descató como prioridad el mantenimiendo de los contratos laborales en las empresas, así como flexibilizar los criterios para solicitar el subsidio al empleo, y ampliar aún más la proporción de ayudas del actual 75% del subsidio por bajas.Asimismo, solicitó medidas de ayuda para aquellos trabajadores no afiliados al seguro de empleo, y aumentar el papel del sector público al respecto, adelantando la ejecución de proyectos estatales u ofreciendo contratos temporales de urgencia.