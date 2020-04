Partidos destinan últimas horas de campaña a recabar apoyos

Photo : YONHAP News

A falta de menos de un día para las elecciones generales de la 21ª Legislatura de la Asamblea Nacional, los partidos agotan las últimas horas para conseguir votos.En este ambiente, The Minjoo pidió al electorado no dispersarse y respaldar al oficialismo, advirtiendo de la feroz rivalidad entre postulantes y partidos de estos comicios, pues su formación satélite, The Simin, no está logrando aglutinar a todos los simpatizantes de de Moon Jae In y del partido gobernante.El Partido Minsaeng, por su lado, criticó a ambos grupos políticos por ejercer un "cuasi duopolio" en la cámara legislativa. En concreto, les acusó de neutralizar los efectos de la última reforma electoral, que buscaba ampliar la representatividad parlamentaria, al perseguir únicamente sus propios intereses políticos para defender sus actuales privilegios.Mientras, el Partido Justicia solicitó el respaldo de los votantes al enfatizar que no cambiará mucho que los partidos líderes reciban un voto más o uno menos, pues por número de escaños ya se sabe qué formaciones ocuparán el primer y el segundo lugar en el hemiciclo.