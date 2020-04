Photo : YONHAP News

Kim Jong In, jefe de campaña del opositor mayoritario Unidad Futura, dio una rueda de prensa el martes 14, un día antes de las elecciones generales.Expuso que si políticos fieles al Gobierno resultan elegidos aprovechando la confusión reinante por el COVID-19, el Parlamento enfermará y el país irá a la ruina, advirtiendo que aunque desaparezca el coronavirus seguirá la "pandemia económica" y destacando que Unidad Futura es la alternativa para superar los próximos retos.El líder de Unidad Futura Hwang Kyo Ahn, por su lado, recorrió las calles del distrito de Jong-no, circunscripción que aspira a representar en la Asamblea Nacional. Desde ese barrio de Seúl llamó al electorado a someter a juicio al Gobierno de Moon Jae In y a corregir con su voto la previsión de que el partido oficialista The Minjoo conseguirá hasta 180 de los 300 escaños parlamentarios.