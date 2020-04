ASEAN+ 3 acuerda por videoconferencia coordinar medidas contra el COVID-19

Photo : YONHAP News

Los presidentes de ASEAN+ 3, Naciones del Sudeste de Asia más Corea del Sur, China y Japón celebraron una cumbre por vídeo-conferencia en la tarde del día 14, hora coreana, para debatir sobre coordinación de medidas en la lucha contra el COVID-19.Durante el encuentro, los mandatarios de las 13 naciones, liderado por Vietnam, país presidente de turno, coincidieron en la urgencia de superar la crisis generada por la pandemina del coronavirus.Tras un debate de unas dos horas, adoptaron un comunicado conjunto para anunciar que promoverán la autorización de viaje a empresarios-clave que cuenten con certificado médico, propuesta formulada por el presidente Moon Jae In que tuvo una buena acogida entre los jefes de Estado. El comunicado también alude al uso de tecnología digital y otros protocolos surcoreanos contra el coronavirus, como las estaciones drive thru o la app de autodiagnóstico.Asimismo, los presidentes de ASEAN+ 3 decidieron impulsar un fondo para garantizar el suministro de materiales sanitarios básicos y de otras medidas para combatir el COVID-19.Durante la sesión virtual, el presidente Moon Jae In compartió con los otros líderes la experiencia surcoreana, afirmando con gran cautela que Corea del Sur ha entrado en una etapa de estabilidad en el control de la pandemia. Asimismo, en varias ocasiones remarcó que cooperará con los países integrantes de la ASEAN.