Líderes del oficialismo y oposición emiten votos en elecciones generales

Photo : YONHAP News

Las cúpulas directivas del partido gobernante The Minjoo y el principal opositor Unidad Futura emitieron votos en sus respectivos distritos electorales para las elecciones generales en horas matutinas del miércoles 15.Después de votar en el distrito Jongno de Seúl, circunscripción para la que se postula, Lee Nak Yon, jefe del comité de campaña de The Minjoo, dijo que tuvo la suerte de haber completado su campaña electoral sin problemas, y añadió que confía en el discernimiento de los votantes.En tanto, Hwang Kyo Ahn, líder de Unidad Futura, también emitió su voto en Jongno, donde compite contra Lee, y afirmó que confía en que los votantes apoyarán su victoria para poder mantener bajo control a la Administración de Moon Jae In.Asimismo, el jefe de campaña de Unidad Futura, Kim Jong In, señaló que cuanto mayor sea la participación electoral, mayor será el resultado a favor de su formación, asegurando que Unidad Futura ganará la mayoría de los escaños.Por otra parte, el líder del Partido Minsaeng, Sohn Hak Kyu, anticipó un significante aumento de apoyo popular hacia su partido, mientras que Sim Sang Jung, del Partido Justicia, visitó la plaza Hwajeong en Goyang en la provincia Gyeonggi, para alentar a los residentes locales a votar por su formación.