Encuestas a pie de urna apuntan a un triunfo de The Minjoo

Photo : YONHAP News

Los sondeos a pie de urna de las elecciones generales celebradas el miércoles 15, para elegir a integrantes de la 21ª Asamblea Nacional de Corea del Sur, estiman que la formación gobernante The Minjoo podría conseguir la mayoría de los escaños.Concretamente, se prevé que los candidatos del oficialismo The Minjoo podrían obtener entre 139 y 158 escaños por representación directa, mientras que los postulantes de Unidad Futura -el principal partido opositor- lograrían entre 90 y 109. En tanto, el Partido Justicia podría obtener dos asientos.En cuanto a la representación proporcional, se espera que The Minjoo obtenga entre 16 y 20 escaños; Unidad Futura entre 17 y 21; el Partido Justica entre cuatro y seis; y el Partido del Pueblo entre dos y cuatro.Así, el partido gobernante The Minjoo podría conseguir entre 155 y 178 escaños en total, y Unidad Futura entre 107 y 130 escaños.Los expertos analizan que este resultado se atribuye al buen buen manejo de la pandemia del COVID-19, así como para darle mayor poder al partido gobernante para superar la actual crisis económica.En tanto, la participación electoral provisional para las elecciones generales de la 21ª legislatura batió récord histórico, al alcanzar 66,2%. Así, el número total de ciudadanos que han ejercido su derecho a voto del día 15 alcanza unos 29,12 millones.Las emisoras nacionales KBS, MBC y SBS realizaron un sondeo conjunto a pie de urna en 253 circunscripciones del país, entre unos 425 mil electores, y comenzaron a difundir los resultados a las 6 de la tarde, nada más finalizar las votaciones. La encuesta presenta un margen de error de 95% y un nivel de confianza de entre +/-2,8 y 7,4 puntos porcentuales.