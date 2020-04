Lee Nak Yon triunfa en la circunscripción de Jongno

Photo : YONHAP News

El recuento de los votos efectuado hasta las 11:00 p.m de las elecciones generales apunta a una evidente victoria de Lee Nak Yon, jefe del comité de campaña del oficialismo The Minjoo, en la circunscripción de Jongno, considerado como el centro político clave de la nación.Dicho distrito electoral también atrajo atención por ser un barómetro para medir la opinión pública en las futuras elecciones presidenciales.Ante este resultado, Lee agradeció a los votantes de la zona por creer en su proyecto político y se comprometió a trabajar duro para cumplir con su deber como diputado representante de Jongno, así como para superar la crisis desetada por el coronavirus.Asimismo, expresó su respeto al líder de Unidad Futura, Hwang Kyo Ahn, quien compitió contra él para la circunscripción de Jongno, al tiempo de prometer que reflejará la opinión de los ciudadanos que no apoyan a su partido.En cuanto a la carrera política de los dos rivales, Lee Nak Yon fue el primer ministro del Gobierno de Moon Jae In, mientras que Hwang Kyo Ahn ejerció de ministro de Justicia y primer ministro durante la administración de Park Geun Hye.