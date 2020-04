El oficialismo logra una aplastante victoria en las generales

Photo : YONHAP News

El pueblo aprobó la gestión del actual Gobierno y optó por apoyar al oficialismo en las elecciones generales, celebradas entre la pandemia del COVID-19. Así, el partido gobernante The Minjoo protagonizó una aplastante victoria en estos comicios y ocupará tres quintas partes de los escaños de la Asamblea Nacional en la próxima legislatura, en la mayor victoria de formación oficialista desde que el sistema de elección directa fuera adoptado en 1987.Con el 92,66% de los votos escrutados hasta las 6:30 de la mañana del jueves 16, The Minjoo asegura 163 escaños frente a los 84 de Unidad Futura, uno del Partido Justicia y cinco de candidatos independientes.En la votación por lista, Futuro Corea, partido satélite de Unidad Futura, logró un respaldo del 34,18%, seguido por The Simin, otro partido satélite creado por The Minjoo, Partido Justicia y Partido del Pueblo, que respectivamente lograron un 33,21%, un 9,54% y un 6,71% de respaldo popular. En base a estos resultados y según el nuevo método de reparto por representación proporcional aplicado a 44 asientos parlamentarios, se estima que Futuro Corea ocupará diecinueve de esos escaños, The Simin diecisiete, el Partido Justicia cinco y el Partido del Pueblo tres.La victoria electoral del oficialismo resulta mucho más apabullante de lo prevista antes de las elecciones, convocadas en el marco de una pandemia mundial, crisis sanitaria que tendrá un alto impacto en la economía. Los resultados, provisionales hasta contar con los datos definitivos, apuntan a que el oficialismo controlará el Parlamento y el Ejecutivo podrá obtener la conformidad del Legislativo a sus políticas y planes de reforma de cara a la segunda mitad de mandato del presidente Moon Jae In, actualmente en su tercer año, de un total de cinco años y cargo no renovable.