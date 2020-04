Dimite el líder de Unidad Futura tras la debacle electoral

Photo : KBS News

El líder del opositor mayoritario Unidad Futura, Hwang Kyo Ahn, dimitió cinco horas después de los resultados a pie de urna de los comicios generales del 15 de abril, al sufrir su partido la peor derrota electoral de la historia.Hwang asumió así la responsabilidad sobre el fracaso, al considerar que la oposición no podrá contrarrestar al oficialismo en la Asamblea Nacional, pues al lograr unos 180 escaños -según datos provisionales- tendrá el Parlamento prácticamente bajo su control.Por ahora se estima que a su dimisión seguirá la salida de la actual cúpula de Unidad Futura, despertando interés por el camino a seguir por Yoo Seung Min, quien prefirió no postularse a las generales, incógnita que también planea sobre otros políticos veteranos como Hong Joon Pyo y Kim Tae Ho, que abandonaron Unidad Futura como protesta por la selección de postulantes, pero han sido elegidos como candidatos independientes.El jefe de campaña, Kim Jong In, por su lado, dio una rueda de prensa el jueves 16, admitiendo que los cambios efectuados por Unidad Futura fueron insuficientes para obtener la confianza del pueblo, y enfatizó que el fiasco electoral refleja la demanda ciudadana de renovación en las filas opositoras.