La mayoría parlamentaria oficialista acelerará la reforma de la Fiscalía

Photo : KBS News

El oficialista The Minjoo obtuvo mayoría parlamentaria solo con la representación directa en las elecciones generales del 15 de abril. Pero al sumar los conseguidos por su partido satélite, The Simin, y otras formaciones de similar orientación política, como por ejemplo el Partido Justicia, podrá contar con más de 180 escaños a favor.Ese dato representa el 60% de los 300 escaños que componen la cámara legislativa, un porcentaje suficiente como para aprobar cualquier proyecto de ley excepto una reforma constitucional.Sobre el resultado electoral, el responsable de The Minjoo, Lee Hae Chan, dijo sentir una gran responsabilidad.En este contexto, se prevé que una vez inaugurada la 21ª Legislatura de la Asamblea Nacional, a finales de mayo, el oficialismo acelerará los procedimientos para ratificar leyes para impulsar la reforma de la Fiscalía y crear una dirección independiente para investigar delitos de altos cargos.