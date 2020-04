The Minjoo arrasa en las elecciones generales con 180 escaños

Photo : YONHAP News

El pueblo revalidó la gestión del actual Gobierno y ratificó al oficialismo en las elecciones generales, que se celebraron pese a la pandemia del COVID-19.Así, el partido gobernante The Minjoo protagonizó una aplastante victoria en estos comicios y ocupará tres quintas partes de los escaños de la Asamblea Nacional en la próxima legislatura, exactamente 180 asientos: 163 logrados por candidatos uninominales y 17 por su partido satélite The Simin, en la votación por lista.Es la mayor victoria registrada por una formación oficialista desde que el sistema de elección directa fuera adoptado en Corea del Sur en el año 1987.El principal opositor Unidad Futura, por su parte, obtuvo un total de 103 escaños, incluyendo los de su partido satélite Futuro Corea. En la votación por lista, este último fue el que más votos reunió al alcanzar el 33,84%, seguido por The Simin y el Partido Justicia, que recibieron respectivamente el respaldo del 33,35% y del 9,67% del electorado. En base a estos resultados, y según el nuevo método de reparto por representación proporcional, Futuro Corea ocupará diecinueve escaños, The Simin diecisiete y el Partido Justicia cinco.El triunfo de los oficialistas en estas generales resulta mucho más apabullante de lo previsto antes de las elecciones, convocadas en el marco de una pandemia mundial. De cara a la 21ª Legislatura permite vaticinar que el partido en el poder tendrá prácticamente carta blanca en el Parlamento, mientras que el Ejecutivo podrá tramitar con comodidad sus políticas y planes de reforma.