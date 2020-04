Corea valora relajar la campaña de prevención para retomar la normalidad

Photo : YONHAP News

Corea del Sur ha registrado menos de 30 nuevos casos de COVID-19 por quinto día consecutivo.Según las autoridades, el número de nuevos casos de coronavirus en el país cayó por debajo de 30 desde el 13 de abril y el viernes 17, solo fueron reportados 22 nuevos casos respecto al día anterior y localidades como la ciudad de Daejeon, o las provincias de Chungcheong del Norte, de Jeolla y de Gyeongsang del Sur, no registraron nuevos contagios entre el 10 y el 16 de abril.La disminución de casos permitiría finalizar la campaña de estricto distanciamiento social, y activar otra menos estricta que, aunque desde la prudencia y con mucha cautela todavía, permita poco a poco ir restableciendo en la medida de lo posible la normalidad en el país y recuperar la actividad cotidiana.Sin embargo, el Gobierno surcoreano aún mantiene prudencia al respecto, al no poder garantizar que no haya más contagios de rutas desconocidas al relajar el distanciamiento social. Por tanto, durante el fin de semana anunciarán si mantienen o relajan la estricta campaña de distanciamiento social que permanece activada desde el 22 de marzo.