The Minjoo entra en fase postelectoral

Photo : YONHAP News

Tras protagonizar una aplastante victoria en las generales del 15 de abril, el oficialista The Minjoo se prepara para activar de inmediato el "sistema postelectoral".Así, el viernes 17 las cúpulas directivas de The Minjoo y de su partido satélite, The Simin, rindieron culto en el Cementario Nacional de Seúl, y posteriormente celebraron una ceremonia de disolución de los comités de campaña, compremetiéndose a centrarse en revitalizar la economía nacional.El responsable de The Minjoo, Lee Hae Chan, reiteró la urgente necesidad de ofrecer subsidios universales por COVID-19 a todo el pueblo surcoreano, tal y como prometió su formación en campaña electoral y anticipó un pronto anuncio de medidas especiales, tanto para reactivar la economía como para estabilizar el empleo.