Cultura lanza un emotivo vídeo de lucha contra el COVID-19

Photo : KBS News

El Servicio Coreano de Cultura e Información, en dependencia del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, lanzó el viernes 17 en su canal de Youtube (www.youtube.com/user/GatewaytoKorea), un vídeo repasando la lucha de Corea del Sur contra el COVID-19, titulado "A Letter from Wonderland", secuela del previo "Korea, Wonderland".En apenas cuatro minutos, "Korea, Wonderland" revela la estrategia surcoreana contra el COVID-19, y desde su publicación el 17 de marzo ha logrado más de 3, 7 millones de visionados.En tanto, "A Letter from Wonderland" fue creado para lanzar al mundo un mensaje de unidad y solidaridad, destacando que además de los test rápidos, el sólido sistema sanitario y la transparencia informativa, el espíritu solidario de la ciudadanía y de los países son los factores clave para superar el COVID-19.Asimismo, apela a la ciudadanía mundial a no perder la dignidad humana ni el amor al prójimo ante una coyuntura tan difícil como la actual.