Corea del Norte niega haber enviado una carta reciente a Trump

Photo : YONHAP News

Corea del Norte negó el domingo 19 haber enviado una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, menos de un día después de que Trump confirmara haber recibido una "buena nota" del líder Kim Jong Un.La negativa responde al comentario de Trump del sábado 18 durante una conferencia de prensa sobre coronavirus en la Casa Blanca.Mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Corea del Norte refutaba que el líder norcoreano haya enviado recientemente una carta a Trump.El comunicado señala que desconoce si Trump aludía a cartas personales previas, pero insiste en que Pyongyang no ha enviado ninguna carta al presidente de EEUU recientemente. También puntualiza que Corea del Norte analizará la intención de la cúpula estadounidense al lanzar temas sin fundamento a los medios.Asimismo, advirtió que las relaciones entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos no son un tema para comentar a la ligera ni para ser usado con fines egoístas.Previamente, el sábado 18, el presidente Donald Trump hizo alusión a una "buena nota" del líder norcoreano Kim Jong Un, durante una sesión informativa sobre COVID-19 en la Casa Blanca, al ser preguntado sobre si Washington tenía algún mensaje para adversarios como Corea del Norte, Rusia, China o Irán.Trump dijo creer que Estados Unidos está "bien" con Corea del Norte, sin dar más detalles sobre el contenido de la nota, y reafirmó su buena relación con Kim, expresando que "no es malo mantener una buena relación".