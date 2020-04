Trump describe a Corea del Sur como mejor ejemplo de lucha contra COVID-19

Photo : YONHAP News

El presidente surcoreano Moon Jae In y su homólogo estadounidense Donald Trump mantuvieron una reunión telefónica el día 18 por la noche para hablar de cooperación bilateral en la lucha contra el COVID-19.La conversación duró unos 30 minutos y surgió a petición de Trump. Según la Casa Presidencial, el mandatario estadounidense felicitó a Moon por la exitosa celebración de elecciones generales el 15 de abril, destacando la gran victoria del partido oficialista.En respuesta, el jefe de Estado surcoreano explicó que la buena gestión en la crisis del coronavirus, incluido el notable descenso de nuevos casos, contribuyó en gran medida al éxito del oficialismo en los últimos comicios.Trump también extendió su agradecimiento al Gobierno surcoreano por la exportación de kits de diagnóstico a Estados Unidos en base a la alianza entre ambas naciones, y comentó que Corea del Sur es el mejor ejemplo mundial de respuesta a la pandemia, pues muchas otras naciones del mundo atraviesan tiempos difíciles.Además, ambos líderes repasaron la situación en la península coreana. Moon agradeció la intervención activa de Trump en el problema nuclear de Corea del Norte, mientras que el presidente estadounidense reafirmó su compromiso de continuar esforzándose al respecto.Moon y Trump también compartieron la necesidad valorar el envío de equipos de protección a Corea del Norte en concepto de ayuda humanitaria en la lucha contra el coronavirus. En cambio, no hablaron sobre el reparto de coste que conlleva estacionar tropas estadounidenses en territorio surcoreano, tema sensible y aún objeto de discusión entre Seúl y Washington.