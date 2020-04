Más de 2 millones de surcoreanos no trabajan por decisión propia

Mientras el paro aumenta en el país tras el brote del coronavirus, la Oficina Nacional de Estadística dio a conocer el día 17 que en marzo, un total de 2.366.000 surcoreanos no trabajan por voluntad propia, cifra que supone un incremento interanual de 18,3%.El número de jóvenes que no trabaja sin alegar "motivos concretos" pese a poder hacerlo sumó 412 mil entre los veinteañeros en marzo, con 109 mil personas más que el año anterior. Es la primera vez que esa cifra supera los 400 mil y que el incremento interanual supera los100 mil.Mientras, el volumen de personas entre 40 y 49 años que decidieron "tomarse un descanso" registró un incremento interanual de 29% en marzo, seguidos de aquellos entre 50 y 59 años, con un 16,4%, y por los mayores de 60 años, con un 11,2%.Si bien es común que la población en edad de jubilación decida no trabajar, en marzo esa tendencia fue marcada entre aquellos entre 20 y 29 años, con un 17,4% de la población total del país que voluntariamente opta por no trabajar.También aumentaron los "desempleados resignados", personas con capacidad y deseo de trabajar que intentaron lograr empleo el último año pero abandonaron la búsqueda en las 4 últimas semanas ante las desfavorables condiciones del mercado de trabajo.En concreto, estos sumaron 582.000 personas en marzo, unos 44.000 más que hace un año, siendo el mayor volumen desde febrero de 2019.