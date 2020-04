Seúl no detecta novedades sobre la salud de Kim Jong Un

Photo : YONHAP News

Presidencia ha anunciado que por ahora no ha detectado anomalías en Corea del Norte, en relefencia a algunas informaciones que cuestionan el estado de salud de Kim Jong Un.Al respecto, el portavoz presidencial Kang Min Seok comentó el martes 21 que no pueden confirmar los rumores publicados en los medios sobre el grave estado de salud del líder norcoreano.Previamente, el día 20, la cadena de noticias CNN divulgó, citando a un funcionario de Washington, que el Gobierno estadounidense sigue en detalle los movimientos en Pyongyang pues datos de inteligencia indican que Kim Jong Un está grave tras una intervención.Las especulaciones en torno a la salud del líder norcoreano surgieron tras su ausencia a la ceremonia conmemorativa del natalicio de su abuelo y fundador de Corea del Norte, Kim Il Sung, el pasado 15 de abril. Al respecto, CNN explicó que la última vez que Kim Jong Un fue visto en público fue el 11 de abril en una reunión de gabinete.Daily NK, por su parte, divulgó que el dirigente norcoreano fue sometido el día 12 a una cirugía cardiovascular, y también destaca el incremento de rumores sobre su estado de salud, tras ausentarse del acto por el natalicio de Kim Il Sung por primera vez desde su llegada al poder.Sin embargo, el Ministerio de Reunificación, entidad del Gobierno surcoreano a cargo de asuntos intercoreanos y sobre con Corea del Nore, dijo no disponer de confirmación oficial al respecto, al tiempo de señalar que por las últimas actividades de Kim Jong Un en público resulta difícil contrastar si esa información sobre su grave estado de salud es fiable.