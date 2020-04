Seúl cuestiona la fidelidad del dato sobre la salud del líder norcoreano

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano considera poco fidedigna la información divulgada por la prensa sobre el presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte, Kim Jong Un, alegando que atraviesa graves problemas de salud.Al respecto, la Casa Presidencial dijo no tener nada que confirmar sobre esos reportajes, ni haber observado movimientos extraordinarios en el régimen de Pyongyang. Con este comentario dejó entrever que las autoridades no han detectado nada inusual en la agenda de Kim Jong Un, ni una atención extraordinaria en su equipo médico, según datos de inteligencia recabados por Corea del Sur y Estados Unidos.Incluso Presidencia matizó que el líder norcoreano mantiene normalidad en sus actividad fuera de Pyongyang, en otras zonas del país.El Ministerio de Exteriores explicó asimismo estar en estrecho contacto con el Departamento de Estado estadounidense tras las noticias publicadas en algunos medios reportando problemas graves de salud de Kim Jong Un, y por ahora no han detectado nada extraordinario.