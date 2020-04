EEUU reafirma no tener datos sobre la salud de Kim Jong Un

Photo : YONHAP News

Mientras Washington recalca que no posee información sobre la salud de Kim Jong Un, el subjefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, John Hyten, declaró el miércoles 22 que no puede ni negar ni confirmar los reportes de prensa sobre el estado de salud del dirigente norcoreano.Al ser preguntado sobre si es posible afirmar que Kim sigue al mando del régimen de Pyongyang, esa autoridad militar comentó que por ahora solo se puede estimar que el líder norcoreano controla el Ejército y los programas de desarrollo nuclear de su país.Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo también mantuvo un tono similar, al afirmar que no tenía nada que añadir a la alocución del presidente Donald Trump sobre las especulaciones en torno al estado de salud del dirigente norcoreano, y enfatizó no tener detalles al respecto.