Oficialismo y oposición discuten detalles del subsidio por COVID-19

Photo : YONHAP News

El lunes 27, el oficialismo y la oposición comienzan a debatir los detalles del segundo presupuesto complementario para hacer frente al coronavirus.Previamente, los partidos acordaron destinar unos 14,3 billones de wones para un nuevo presupuesto adicional, tal como había propuesto inicialmente el oficialista, The Minjoo. Si bien había discrepancias en torno a los 4,6 billones de wones a destinar para los hogares del 30% superior de la pirámide de ingresos, el partido en el poder finalmente aceptó la sugerencia opositora de cubrir 3,6 billones mediante bonos estatales y el resto ahorrando en otras partidas.Así, varios comités parlamentarios convocarán reuniones a partir del día 27 para abordar la revisión de partidas presupuestarias para financiar ese programa de asistencia económica.Sin embargo, los partidos políticos aún no han logrado estrechar diferencias sobre la fecha en que ese subsidio llegará a los ciudadanos.Para que la ciudadanía pueda recibir el subsidio en mayo, el debate y aprobación del plan presupuestario por la Asamblea Nacional deberían completarse hasta el 29 de abril. Pero si bien The Minjoo sostiene que el proceso podría terminar a fin del mes, el principal conservadorUnidad Futura, insiste en que lo importante no es la premura, sino evaluar minuciosamente cómo financiar el programa sin recurrir a un mayor endeudamiento estatal.