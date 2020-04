Identifican el tren de Kim Jong Un en Wonsan

Photo : YONHAP News

El portal online estadounidense de información norcoreana, 38 North, publicó que el tren del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, lleva estacionado en una estación de Wonsan, desde el 21 de abril.Según informan, el tren fue localizado por imágenes satelitales el día 21 y el 23 de abril en dicha estación de la ciudad turística norcoreana, si bien no fue detectado en las imágenes del 15 de abril.Sin embargo, 38 North considera que el hecho de estacionar dicho tren en Wonsan no aclara nada, ni confirma ni desmiente, los rumores del estado de salud de Kim Jong Un.Kim lleva sin ser visto en público desde el 11 de abril, hecho que ha generado varias especulaciones, incluida la que alude a su posible muerte.En tanto, desde Presidencia surcoreana aseguran no haber detectado nada anormal en el Norte y que los rumores sobre la salud de Kim son meras hipótesis.