Un asesor presidencial especial afirma que Kim Jong Un está vivo y con buena salud

Photo : YONHAP News

Ante los crecientes rumores sobre la salud de Kim Jong Un, un asesor especial del presidente Moon Jae In afirmó que el líder norcoreano está vivo y mantiene un buen estado de salud.En concreto, Moon Chung In, asesor especial del presidente surcoreano sobre temas de Reunificación, Asuntos Exteriores y Seguridad Nacional, explicó el domingo 26 durante una entrevista con Fox News que la postura oficial del Gobierno de Seúl sobre el estado de salud de Kim es clara.El asesor especial subrayó que el dirigente norteño ha permanecido en la localidad de Wonsan desde el 13 de abril, y hasta la fecha no se han detectado movimientos inusuales.Previamente, 38 North, un sitio web sobre Corea del Norte con sede en Estados Unidos, divulgó el sábado 25 que las imágenes de satélite dejan entrever que un tren especial, supuestamente el tren privado del líder norcoreano, lleva estacionado en la estación de Wonsan desde, al menos, el 21 de abril.En tanto, Fox News citando a otras fuentes surcoreanas publicó que Kim Jong Un no está muerto, aunque podría estar recuperándose de una cirugía.