Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha enfatizado que las dos Coreas pueden encontrar una nueva oportunidad para impulsar la cooperación bilateral en la actual pandemia y ha declarado que el Gobierno surcoreano hallará el camino para promover un intercambio más realista y práctico.Moon encabezó una reunión de secretarios y asesores presidenciales el lunes 27, fecha en que se cumplen dos años de la firma de la Declaración de Panmunjeom de la primera cumbre que mantuvo con el dirigente norcoreano Kim Jong Un, y recordó que por ahora la tarea prioritaria es la lucha conjunta contra el COVID-19.Subrayó que Corea del Sur y Corea del Norte pueden cooperar y superar de la mano la pandemia, y a partir de ahí emprender conjuntamente otras iniciativas, como combatir enfermedades infectocontagiosas de animales, la prevención de desastres naturales en la zona fronteriza y otras respuestas al cambio climático.En cuanto al estancamiento de las acciones previstas en la Declaración de Panmunjeom, el mandatario surcoreano diagnosticó que no se trata de falta de voluntad por parte de Seúl o de Pyongyang, sino a impedimentos de la realidad internacional que ambas partes no pudieron superar.Admitió que las condiciones no son del todo favorables, no obstante afirmó que esperar a que mejore la situación o llegue un entorno ideal no es la solución. Recalcó que, pese a los obstáculos, habrá que esforzarse en la medida que permitan las circunstancias, con confianza mutua y una firme voluntad por la paz.En esta línea, el presidente surcoreano aludió a la reconexión ferroviaria intercoreana y a la transformación de la Zona Desmilitarizada en la frontera intercoreana en un cinturón de paz.