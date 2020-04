Photo : KBS News

Mientras aumentan los rumores sobre la salud del líder norcoreano Kim Jong Un, el presidente Donald Trump comentó el lunes 27 que conoce el estado de salud de Kim, pero por el momento no podía ofrecer detalles.En una rueda de prensa ofrecida en la Casa Blanca, Trump dijo estar al tanto del tema, pero insistió en que por el momento no podía hacer comentarios. El mandatario estadounidense envió buenos deseos a Kim, y solo destacó la buena relación que mantiene con el líder norcoreano. También añadió que nadie sabe dónde está, pero que probablemente se sabrá sobre su salud próximamente.La semana pasada, Trump calificó de incorrecto un reporte de CNN sobre la salud de Kim, cuando la emisora norteamericana divulgó que el líder norcoreano estaba en "estado grave de salud" tras una intervención quirúrgica. El líder norcoreano Kim Jong Un no ha sido visto en público desde el 11 de abril, cuando presidió una reunión del politburó del Partido de los Trabajadores.