Corea del Sur reafirma no haber detectado nada inusual en Pyongyang

Photo : YONHAP News

Corea del Norte continúa sin confirmar los rumores sobre el estado de salud de su líder, Kim Jong Un, quien lleva sin ser visto en públio desde el 11 de abril, tras presidir la reunión del Politburó del Partido de los Trabajadores.Los medios norcoreanos se limitaron a informar el día 27 que Kim envió un mensaje de agradecimiento a los trabajadores de la construcción de un complejo turístico costero de Galma, en la localidad de Wonsan, pero no ofrecieron imágenes ni otros detalles al respecto.Al aumentar las especulaciones sobre la salud de Kim, el ministro de Reunificación de Corea del Sur, Kim Yeon Chul destacó que el Gobierno surcoreano cuenta con suficiente capacidad de informarse y, en base a eso, aseguro que no han detectado nada inusual en Corea del Norte.En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo no saber nada sobre una presunta delegación personal médico al Norte, mientras que ITAR-TASS, la Agencia de Información Telégrafica de Rusia divulgó a través del corresponsal en Pyonyang que en la capital reina el mismo ambiente tranquilo de siempre.