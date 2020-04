Moon apuesta por el 'New Deal coreano'

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha expresado un total apoyo al 'New Deal coreano', programa que busca paliar los efectos del coronavirus en el país, rescatando la denominación de las políticas intervencionistas que activó el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt en la década de 1930 para luchar contra las consecuencias de la Gran Depresión.Durante el Consejo de Ministros del martes 28, el mandatario surcoreano expresó que el impacto económico del COVID-19 comenzará a llegar a partir de ahora y argumentó que el 'New Deal coreano' se centra principalmente en la creación de empleo. Así, solicitó creatividad y apoyo tanto de gestores políticos como de empresas y del sector privado, imaginación que podría abarcar desde proyectos de gran envergadura en el sector digital sobre tecnologías que puedan ser útiles en la actual situación, como telemedicina o educación a distancia, o bien aplicando tecnologias digitales a obras de infraestructura social.Asimismo, dispuso la reanudación de las obras nacionales postergadas por desavenencias entre las partes, para contribuir a revitalizar la economía y crear nuevos puestos de trabajo.Por último, instó al gabinete a preparar un plan para incentivar la inversión, interrumpida por la llegada del coronavirus, sobre todo para trazar escenarios pospandemia.