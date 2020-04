Photo : YONHAP News

Presidencia surcoreana ha alegado que la cooperación sanitaria intercoreana esbozada por el presidente Moon Jae In no incumple las sanciones internacionales contra Pyongyang, al ser una ayuda de cáracter humanitario.Un alto cargo de Cheongwadae declaró el martes 28 que algunos cuestionan el mensaje del mandatario con motivo del segundo aniversario de la Declaración de Panmunjeom del 27 de abril de 2018, por incluir propuestas no compatibles con las sanciones de Estados Unidos contra Corea del Norte. Al respecto, enfatizó que las sugerencias del presidente surcoreano no incumplen las medidas restrictivas de Washington.Esta fuente agregó que la cooperación sanitaria es un tema de índole humanitaria y la reconexión ferroviaria un tema que Corea del Sur ha venido abordando en detalle con Estados Unidos, mientras que el turismo de particulares no entra en las sanciones del país norteamericano y el plan de convertir la Zona Desmilitarizada en un cinturón de paz es una iniciativa que goza de apoyo mundial.No obstante, admitió que por el momento Corea del Norte no ha mostrado reacción alguna a las propuestas del presidente surcoreano, pero enfatizó que en cuanto Pyongyang muestre su conformidad, activarán las medidas pertinentes de inmediato.