Imágenes satelitales localizan en Wonsan el tren de Kim Jong Un

Photo : YONHAP News

38 North, un sitio web sobre Corea del Norte con sede en Estados Unidos, dio a conocer que las imágenes satelitales tomadas el día 29, muestran que el tren que habitualmente usa el líder norcoreano, Kim Jong Un, se encuentra en una estación ferroviaria de Wonsan, donde fue observado desde el pasado 21 y 23 de abril.No obstante, puntualizó que, si bien se observó un tren por primera vez en esta estación el 21 de abril y nuevamente el 23 de abril, no se puede determinar si ha permanecido en dicho lugar sin mover.Asimismo, señaló que el 29 de abril, el tren se encuentra en la misma posición que antes, sin la locomotora que se encontraba al extremo sur del tren.La web especializada manifestó que la presencia del tren no significa el paradero del líder ni indica nada sobre su salud. Dejó bien claro que, si bien la presencia del tren es clara, no es posible determinar por las imágenes satelitales que si este es, de hecho, el tren de Kim Jong Un o si Kim estaba en él cuando llegó.Puntualizó que esta estación de ferrocarril está reservada para el uso exclusivo de la familia Kim, lo que da peso a las múltiples noticias de que Kim se encuentran en el área de Wonsan.