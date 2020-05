Corea y China simplifican entrada de empresarios al país

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y China activarán el 1º de mayo un sistema simplificado de entrada al país para los empresarios que porten una carta de invitación del Gobierno local de la zona a visitar y presenten un certificado médico obtenido dentro de las 72 horas previas al viaje.Así, los empresarios surcoreanos que visiten China no tendrán que permanecer en aislamiento obligatorio de dos semanas, medida que actualmente debe seguir todo extranjero que viaje a ese país.En China, este sistema entrará en vigor en tres ciudades y siete provincias, incluyendo Shanghái. Los empresarios surcoreanos que accedan a territorio chino mediante el mismo no podrán moverse más que entre donde se alojan y el lugar de trabajo, además de que se les recomendará no usar medios de transporte público y evitar mantener contacto con residentes locales.Las autoridades de Seúl y Beijing acordaron establecer el sistema simplificado de entrada al país en la segunda reunión sobre cooperación sanitaria por videoconferencia, celebrada el miércoles 29, donde anticiparon a la vez que en las próximas consultas tratarán de aplicar dicho sistema a más zonas.