Gobierno ultima pago de salarios a surcoreanos en bases de EEUU del país

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano valora destinar 7 mil 500 millones de wones al mes para abonar salarios, de entre 1 millón 800 mil y 1 millón 980 mil wones a los empleados surcoreanos que trabajan en bases militares estadounidenses en Corea del Sur y fueron obligados a tomar un permiso no remunerado, ante el estancamiento de negociaciones sobre gastos de defensa combinada entre ambos países.Desde que las Fuerzas Armadas de EEUU suspendieran el contrato de 4 mil empleados surcoreanos en sus bases, la mital del total, ya han pasado dos meses. En rechazo a esta medida, los trabajadores llevan casi un mes convocando "sentadas" frente a la base militar estadounidense.Según la ley en vigor, estos trabadores no pueden recibir la indemnización por desempleo estipulada por el Gobierno surcoreano para los trabajadores en paro.En negociaciones previas, el Gobierno surcoreano propuso a Washington resolver primero el tema del salario de los empleados surcoreanos, pero ante el rechazo de Estados Unidos a esa propuesta, Seúl adoptó otras medidas para no perjudicar a esos trabajadores.Así, el 29 la Asamblea Nacional aprobó una ley especial que contempla el pago mensual de hasta casi dos millones de wones a empleados surcoreanos que trabajan para las bases militares estadounidenses en Corea del Sur.