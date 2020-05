Kim Jong Un retoma la actividad pública tras 20 días de ausencia

Photo : YONHAP News

El presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha reaparecido por primera vez en público tras 20 días de ausencia, acallando los rumores sobre su estado de salud.La Agencia de Noticias de Corea del Norte divulgó el sábado 2 que el líder Kim Jong Un asistió a una ceremonia de fin de la construcción de una fábrica de fertilizantes al norte de Pyongyang, la capital, con motivo del Día del Trabajo, el 1 de mayo.Un reporte de dicha agencia describe cómo el líder intervino en dicho acto público y cortó en persona la cinta inaugural, mientras que los asistentes al evento gritaron "¡hurra!".A la ceremonia también acudió Kim Yo Jong, hermana menor del líder norcoreano, y Kim Jae Ryong, primer ministro del gabinete.Kim no había sido visto en público desde el 11 de abril, cuando presidió una reunión del Politburó del Partido de los Trabajadores.A partir de entonces, los rumores sobre su estado de salud se multiplicaron al no asistir el 15 de abril a la ceremonia conmemorativa del natalicio de su abuelo y fundador de Corea del Norte, Kim Il Sung, al ser el día más relevante del calendario político norcoreano.Ante las continuas especulaciones surgidas en la prensa internacional, el Gobierno surcoreano aseguró no haber observado ninguna situación anómala en el Norte, y tampoco dio pábulo a los rumores sobre su posible fallecimiento.Con su presencia en el evento para inaugurar una fábrica de fertilizantes, Kim ha puesto fin a los rumores sobre su estado de salud.