Corea relajará el distanciamiento social a partir del miércoles

Photo : YONHAP News

Mientras la propagación del coronavirus muestra claros signos de desaceleración en el país, Corea del Sur ha decidido relajar las medidas de distanciamiento social.En concreto, el Gobierno surcoreano anunció el domingo 3 que promoverá el "distanciamiento en la vida diaria" a partir del 6 de mayo. La medida llega después de que el país iniciara la campaña de un estricto distanciamiento social el 22 de marzo, que fue en parte relajada el 20 de abril.El Ejecutivo surcoreano considera que la situación del COVID-19 en el país es manejable, el registrar en torno a diez nuevos casos diarios por más de dos semanas y un promedio de rutas de contagio desconocidas del 5,5% en las últimas dos semanas. Mientras, el 30 de abril y el 2 de mayo no se registró ningún contagio doméstico, y todos fueron importados o provenientes del exterior. También señaló la premura de retomar la vida cotidiana para los ciudadanos, de cara a reactivar la economía nacional.Sin embargo, aclaró que este cambio no implica dar por culminada la pandemia, pues la campaña de cuarentena en la vida diaria busca mantener una cierta distancia entre las personas en la rutina cotidiana, pero no una vuelta al contexto pre-COVID-19.Según las nuevas medidas, el Gobierno permitirá reuniones y eventos siempre que cumplan las pautas de cuarentena. En tanto, las instalaciones públicas reanudarán su operativa por fases, comenzando por los parques nacionales, instalaciones deportivas cubiertas, galerías y museos.Asimismo, a partir de mayo retomarán paulatinamente las clases presenciales en todo el país. A tal efecto, los detalles serán anunciados el lunes 4, al tiempo que valoran rebajar el nivel de alerta por coronavirus.