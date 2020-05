Corea del Norte dispara varias ráfagas contra un puesto de guardia surcoreano

Photo : YONHAP News

Corea del Norte disparó múltiples balas contra un puesto de guardia surcoreano en la Zona Desmilitarizada sobre las 7:41 de la mañana del domingo 3.El Estado Mayor Conjunto en Seúl informó que el Ejército surcoreano respondió con unos 20 disparos en total, en dos ráfagas de diez balas cada una, como advertencia al Norte y según los protocolos de respuesta. Agregó que Corea del Sur no sufrió víctimas ni daños en sus equipamientos.Es la primera vez que Pyongyang dispara contra un puesto de guardia surcoreano desde que las dos Coreas se comprometieran a suspender las hostilidades en la península coreana en el acuerdo militar intercoreano firmado el 19 de septiembre de 2018.El Ejército surcoreano explicó que podría tratarse de un incidente no intencionado, pues estaban fuera de alcance y la densa neblina impedía la visibilidad en el Norte, además de no detectar movimientos inusuales entre los efectivos norcoreanos antes y después del incidente.Las autoridades militares surcoreanas adoptaron medidas a través de las líneas de comunicación intercoreanas habilitadas, de cara a evaluar la situación y evitar nuevos incidentes, además de mantenerse alerta.