FMI anticipa descenso del PIB per cápita de surcoreanos

Photo : YONHAP News

El Fondo Monetario Internacional pronostica que el producto interior bruto per cápita de los surcoreanos disminuirá en 2020 por primera vez desde finales de la década de 1990, cuando el país sufrió una grave crisis financiera.En concreto, el FMI prevé que el PIB per cápita por paridad de poder adquisitivo en Corea del Sur bajará un 1,3% respecto a 2019, el primer descenso en 22 años.Dicho indicador, que refleja el poder adquisitivo real de los ciudadanos de una nación, no retrocedió en Corea del Sur ni durante la crisis financiera global de 2008, ni por el impacto de la crisis fiscal europea en 2012.Al respecto, el Fondo Monetario Internacional estima que el PIB per cápita por paridad de poder adquisitivo bajará en casi todos los países del mundo durante 2020, excepto en China, donde podría aumentar un 0,9%.