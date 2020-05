Negociaciones nucleares seguirán suspendidas aun con Kim Jong Un vivo

Photo : YONHAP News

Pese a que el dirigente norcoreano, Kim Jong Un, finalmente apareció tras desaparecer durante 20 días del ojo público, la prensa estadounidense vaticina que ese hecho no influirá en las estancadas negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington.En este contexto, el diario The Wall Street Journal vaticina que el diálogo nuclear permanecerá suspendido de aquí a un tiempo, al menos hasta las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Analiza, no obstante, que si aumenta la posibilidad de que el candidato demócrata, Joe Biden, salga electo, ello podría favorecer la reanudación de las negociaciones.El mismo rotativo evaluó, previamente en una nota escrita desde Seúl el lunes 4, que la aparición en público de Kim Jong Un después de casi tres semanas de ausencia, revalida el status quo de las negociaciones nucleares entre Corea del Norte y Estados Unidos actualmente estancadas. Añadió entonces que el retorno del dirigente norcoreano acalló las especulaciones sobre posibles cambios en la estructura de poder del régimen de Pyongyang y la subsiguiente adopción por parte de ese país de una nueva aproximación al asunto nuclear.