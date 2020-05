Partidos comienzan proceso interno para elegir responsables parlamentarios

Photo : YONHAP News

Los principales partidos políticos surcoreanos comenzaron la carrera interna para elegir a sus representantes ante la Asamblea Nacional, a cargo de la actividad legislativa en el Parlamento.Para empezar, el oficialista The Minjoo, que cuenta con un mega grupo parlamentario de 180 escaños, organizará la votación pertinente el jueves 7. Al cargo compiten dos legisladores simpatizantes del presidente Moon Jae In, Kim Tae Nyeon y Jeon Hae Cheor, y también Jung Sung Ho, que no pertenece a ninguna facción.En tanto el principal opositor Unidad Futura, que actualmente atraviesa graves conflictos internos, elegirá a su representante ante la cámara legislativa en reunión general el día 8. Por dicho puesto compiten cuatro legisladores, entre ellos Joo Ho Young, diputado nacional por quinta legislatura, y Kim Tae Heum, que ocupa escaño por cuarta vez.