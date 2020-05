Coreanos sin desempleo recibirán subsidio de garantía de ingresos

Photo : YONHAP News

El Gobierno aprobará un subsidio de garantía de ingresos para subcontratados, autónomos, trabajadores con permisos no remunerados, empresarios individuales y micro comerciantes que, al no estar protegidos por el seguro de desempleo, presenten un bajo nivel de ingresos y sufran graves pérdidas derivadas del COVID-19.Al respecto, el vice primer ministro de Economía, Hong Nam Ki, detalló el jueves 7, que el primer requisito para percibir dicha ayuda es contar con ingresos inferiores a 50 millones de wones, o ventas anuales de hasta 150 millones de wones. Como segunda condición, los ingresos o ventas deben haber caído más del 25%, caso en que podrán percibir una ayuda de 500.000 wones mensuales como subsidio de garantía de ingresos, durante tres meses.Se calcula que el volumen de beneficiarios asciende a unos 930.000 ciudadanos, mientras que dicho subsidio requerirá 1,5 billones de wones.El Gobierno concretó asimismo los tres ejes del llamado "New Deal coreano", comprometiéndose a promover los sistemas de datos, la comunicación 5G y la inteligencia artificial, a fomentar los sectores "a distancia o sin contacto", y a digitalizar las infraestructuras sociales básicas.