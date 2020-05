Moon mantiene un 60% de apoyo durante tres semanas

Photo : YONHAP News

La tasa de apoyo popular del presidente Moon Jae In supera el 60% por tercera semana consecutiva, aunque el respaldo ciudadano al partido oficialista The Minjoo ha disminuido.Así lo confirma la encuesta más reciente sobre la gestión del Estado a cargo de Moon, donde un 61,4% de los consultados dijo evaluar positivamente la labor del mandatario. El sondeo fue realizado entre 1.508 ciudadanos con derecho a voto del 4 al 6 de mayo. Presenta un margen de error de 2,5 puntos y un nivel de confianza del 95%.En concreto, el porcentaje de aquellos que aprueban la gestión del Gobierno de Moon Jae In aumentó 0,8 puntos porcentuales, mientras que quienes la reprueban representan el 32,4%, unos tres puntos menos que la semana anterior.Un tema interesante es el notable ascenso del 51,3% al 63,4% logrado por el presidente en las zonas de Daegu y Gyeongsang del Norte, tradicionalmente consideradas como derechistas y partidarias del conservador mayoritario Unidad Futura.En tanto, el respaldo popular al partido gobernante The Minjoo bajó del 45,2% al 42,6%.