La ONU destinará 146,7 millones de dólares a Corea del Norte para luchar contra el COVID-19

Photo : YONHAP News

La emisora Radio Asia Libre divulgó el viernes 8 que la ONU destinará 146 millones 700 mil dólares en concepto de ayuda humanitaria a Corea del Norte durante este año.En el informe 'Plan de Respuesta Humanitaria Global al COVID-19', Naciones Unidas señala que Pyongyang precisa 39,7 millones de dólares para mejorar su capacidad de respuesta a la pandemia y 170 millones de dólares de asistencia humanitaria.En cuanto a la situación del coronavirus en el Norte, la ONU destacó que citando a las autoridades del régimen no hay casos confirmados en dicho país, si bien no hay informes oficiales al respecto.En cuanto a la preocupación por si Pyongyang pudiera destinar los fondos de ayuda al programa nuclear, Mark Lowcock, director de la Oficina para Coordinación de Asuntos Humanitarios de dicha entidad, aseguró que la ONU posee una gran experiencia en controlar el reparto de fondos y no habrá problema.