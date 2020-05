La popularidad de Moon Jae In supera el 70%

Photo : YONHAP News

La tasa de apoyo popular del presidente Moon Jae In supera el 70%, como muestra de la exitosa gestión de la crisis del COVID-19.Así lo refleja un sondeo efectuado por Gallup Korea del 6 al 7 de mayo entre 1.400 surcoreanos mayores de 18 años.El resultado muestra que el respaldo ciudadano a la gestión del presidente Moon alcanzó un 71%, casi siete puntos más que la semana anterior, mientras que las evaluaciones negativas bajaron hasta un 21%, cinco puntos menos, y un 8% no emitió opinión al respecto.Es la primera vez en un año y diez meses que el mandatario surcoreano supera un 70% de respaldo popular. En junio de 2018, la tasa de apoyo a Moon superó el 79% tras las elecciones regionales, pero cayó hasta el 49% en la primera semana de septiembre, aunque entre el 18 y el 20 de ese mes repuntó hasta el 60% gracias a la terera Cumbre Intercoreana.No obstante, desde diciembre de 2019 hasta la tercera semana de marzo de este año, los problemas económicos lastraron el respaldo popular del presidente hasta menos del 50%, tendencia que logró revertir con la gestión del coronavirus.Así, el presidente Moon Jae In se ha convertido en el primer presidente surcoreano en lograr más del 70% de apoyo popular en el tercer año de mandato desde la reforma constitucional de 1987.