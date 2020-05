Gobierno valora permitir visitas en residencias de ancianos

Photo : YONHAP News

El Gobierno valorará reanudar las visitas de familiares y allegados a residencias de ancianos, actualmente suspendidas por la propagación del coronavirus.Así lo anunció el viernes 8 el ministro de Salud y Bienestar, Park Neung Hoo, al lamentar que los ancianos en dichas instalaciones no puedan recibir visitas ni en el Día de los Padres.Explicó que el Gobierno valora retomar las visitas con estrictas medidas de seguridad, a medida que el país avance en la lucha contra el COVID-19.También expresó su agradecimiento a los mayores por cumplir con las pautas de distanciamiento social, pese al estrés que conllevan medidas gubernamentales como el cierre de instalaciones de bienestar y de ocio para la tercera edad.Anticipó que el Gobierno autorizará la extracción de plasma de pacientes ya curados en un mayor número de centros médicos, de cara a impulsar ese tipo de tratamiento.Por último, exhortó a los ciudadanos a evitar ir a lugares concurridos que puedan derivar en nuevos brotes en el país, en alusión al reciente contagio comunitario en un club nocturno del barrio de Itaewon.Durante el jueves 7, Corea del Sur reportó 12 nuevos casos de coronavirus, 11 de los cuales son "casos importados". No obstante, dicha cifra no refleja los 11 nuevos casos del club de Itaewon.